كورونا فى البرازيل .. تراجع فى الإصابات وزيادة طفيفة بـ حالات الوفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، أشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، إلى أن مؤشر الإصابات شهد تراجعا فيما ارتفعت الوفيات بشكل طفيف، مقارنة بحصيلة الأحد، جحيث تم تسجيل و44 ألفًا و326 إصابة و1656 وفاة.

وتأتى البرازيل فى المركز الثانى عالميا من حيث أعداد الإصابات والوفيات بوباء "كوفيد 19" بعد الولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالى الإصابات 12 مليونا و573 ألفًا و615 إصابة، والوفيات 313 ألفًا و866 حالة.