جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، أشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، إلى أن مؤشر الإصابات شهد تراجعا فيما ارتفعت الوفيات بشكل طفيف، مقارنة بحصيلة الأحد، جحيث تم تسجيل و44 ألفًا و326 إصابة و1656 وفاة.
وتأتى البرازيل فى المركز الثانى عالميا من حيث أعداد الإصابات والوفيات بوباء "كوفيد 19" بعد الولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالى الإصابات 12 مليونا و573 ألفًا و615 إصابة، والوفيات 313 ألفًا و866 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا فى البرازيل .. تراجع فى الإصابات وزيادة طفيفة بـ حالات الوفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.