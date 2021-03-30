أمريكا : فايزر وموديرنا أظهرا فاعلية 90% ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "إن بى سي" الأمريكية، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن فاعلية اللقاحين بلغت 90% لدى الأشخاص الذين تلقوا الجرعتين من أى لقاح منهما.

لقاحات كورونا

وأظهرت الدراسة التى أجرتها المراكز الأمريكية أنه حتى الجرعة الأولى من اللقاحين وصلت نسبة فعاليتها ضد وباء "كوفيد 19" إلى 80%.

وأضافت المراكز أن الدراسة تشير إلى أن "فايزر" و"موديرنا" لا يحميان الناس من "كورونا" فحسب، بل ويعالجان العدوى عندما لا يظهر أى أعراض لها.