الولايات المتحدة تعلق الاتصالات التجارية مع ميانمار

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "بلومبرج"، أكد الممثل التجارى للولايات المتحدة كاترين تاى، أن القرار جاء بعدما قتلت قوات الشرطة والجيش فى ميانمار، عشرات المحتجين، فى مواجهات بين الطرفين، خلال اليومين الماضيين.
ونقلت الوكالة عن "تاى" قولها إن "قرار التعليق سيظل قائما حتى تنصيب حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية فى ميانمار".
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد وصف عنف الجيش فى ميانمار بأنه "فظيع للغاية"، وأشار إلى إن واشنطن تعمل على فرض عقوبات.
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