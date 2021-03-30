تحقيق أممى يحمل الحوثيين مسؤولية الهجوم على مطار عدن

جدة - نرمين السيد - حمّل تحقيق أممى ميليشيا الحوثى، مسؤولية الهجوم على مطار عدن فى ديسمبر الماضى. وخلص التحقيق إلى أن الحوثيين حاولوا استهداف الطائرة التى تحمل أعضاء الحكومة اليمنية بثلاثة صواريخ باليستية موجهة بدقة.





وقال التحقيق، إن استهداف الحوثى لمطار عدن انتهاك لقواعد القانون الدولى والإنساني، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. يذكر أن مطار عدن تعرض لهجوم إرهابي، فى 30 ديسمبر الماضي، لحظة وصول طائرة تقل الحكومة الجديدة إلى المطار، وفيما نجا جميع من كان على متن الطائرة، قتل 22 شخصاً وأصيب حوالى 110 آخرين، بينهم مسؤولون حكوميون وإعلاميون وعاملون فى المطار ومسافرون كانوا بانتظار رحلتهم إلى القاهرة.

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