أردوغان يقيل نائب محافظ البنك المركزي التركي

أقيل نائب محافظ البنك المركزي التركي مراد جيتينكايا من منصبه، بحسب مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء. وقال المرسوم إن مصطفى دومان جرى تعيينه في منصب نائب محافظ البنك المركزي. ولم يقدم المرسوم مزيدا من التفاصيل عن سبب التغيير.‎ جاء ذلك بعد أسبوع من إقالة الرئيس التركي أردوغان محافظ البنك المركزي ناجي أغبال وتعيين شهاب كافجي أوغلو خلفا له. وذكرت مصادر تركية أن الليرة تراجعت أمام العملات الأجنبية، ووصل سعر صرفها أمام الدولار بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، إلى 8.25 أي بمعدل انخفاض 0.81% عن سعر الإغلاق يوم الاثنين.

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