جدة - نرمين السيد - قال مصدر أمنى إن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت على رتل دعم لوجستى تابع لقوات التحالف الدولى عند مروره فى مدينة الناصرية بمحافظة ذى قار". وتشهد محافظات الوسط والجنوب منذ أشهر استهدافا مستمرا بواسطة العبوات الناسفة لأرتال التحالف الدولى والقوات الأمريكية، ولكنها فى الغالب لاتسبب خسائر سوى أضرار طفيفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفجار يستهدف رتلا للتحالف الدولى جنوب العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.