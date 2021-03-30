شقيقة كيم تنتقد رئيس كوريا الجنوبية: ببغاء ربته أمريكا

جدة - نرمين السيد - وجهت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، انتقادات لاذعة للرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إن، اليوم الثلاثاء، بسبب خطابه عن إطلاق كوريا الشمالية الصواريخ الأخيرة، حيث سخرت منه ووصفته بـ "الببغاء" الذى يكرر أقوال الولايات المتحدة.





وفى بيان وجهت كيم يو جونغ الانتقادات للرئيس مون، قائلة إنه ليس من المنطقى أن ينتقد مون تجربة كوريا الشمالية الصاروخية "للدفاع عن النفس"، بعد أن وصف التجارب الصاروخية لكوريا الجنوبية بـ"جهود لبناء السلام والحوار" فى خطاب ألقاه فى يوليو الماضى. وأضافت يو جونغ: "لا يمكنه أن يشعر بالأسف" بعد الإشادة به "باعتباره ببغاء ربته أمريكا". وكان الرئيس الكورى الجنوبى قال فى خطاب، يوم الجمعة، إن أى عمل يمكن أن يضعف الحوار "غير مرغوب فيه"، بعد ساعات من تأكيد بيونج يانج اختبارها صواريخ باليستية قصيرة المدى.

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