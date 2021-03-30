تعديل حكومى فى البرازيل يطال 6 وزراء

جدة - نرمين السيد - ووصفت "فرانس برس" التعديل الوزارى بأنه خطوة لجأ إليها الرئيس اليمينى المتطرف بعدما نال من شعبيته كثيرًا تفاقم الوضع الوبائى فى البلاد، مضيفة أن رحيل وزير الخارجية إرنستو أروجو من الحكومة كان متوقّعًا بسبب تحميله من قبل كثيرين مسؤولية الإخفاقات التى منيت بها الاستراتيجية الحكومية لمكافحة فيروس كورونا الذى أودى بحياة ما يقرب من 314 ألف شخص فى البرازيل.

وأشارت الوكالة إلى أن التغييرات الوزارية الأخرى فاجأت المراقبين، وقالت وزارة الإعلام فى بيان إن بولسونارو عين الدبلوماسى كارلوس فرانكا وزيرًا للخارجية، والجنرال لويس إدواردو راموس كبيراً لموظفى الرئاسة، وهو منصب يقع فى البرازيل فى منزلة وسط بين منزلتى رئيس الوزراء ورئيس الديوان، وكان يشغله الجنرال والتر سوزا براجا نيتو، الذى أصبح بموجب التعديل الجديد وزيرًا للدفاع.

وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية عين قائد الشرطة أندرسون توريس وزيرًا للعدل، خلفًا لأندرى ميندونكا الذى أصبح المدعى العام الجديد للبلاد، فى حين عين السناتورة فلافيا أرودا أمينة عامة للحكومة، ليرتفع بذلك عدد النساء فى الحكومة إلى ثلاث من أصل 22 عضوًا.

وتأتى التعديلات الوزارية بعد أسبوعين فقط على إقالة وزير الصحة الجنرال إدواردو بازويلو، وتعيين الطبيب مارسيلو كيروجا خلفاً له.