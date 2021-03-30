انتهاء العزل الصحى للأسد وزوجته بعد تعافيهما من كورونا

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية عن الرئاسة قولها "بعد انتهاء فترة الحجر الصحى وزوال أعراض الإصابة بفيروس كوفيد -19 وظهور سلبية مسحة الـ PCR التى تم إجراؤها لهما، الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد يعودان بدءا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعى مع تمنياتهما لكل المرضى بالشفاء العاجل".

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