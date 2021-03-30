إسرائيل تنصح مواطنيها بعدم السفر للخليج بسبب تهديدات إيرانية

نصح مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مواطني الدولة العبرية بعدم السفر للخليج ودول عربية وإسلامية أخرى بسبب تزايد احتمال وقوع هجمات إرهابية إيرانية ضدهم.

ونقلت الصحف الإسرائيلية الثلاثاء عن المجلس قوله في تقرير إن هناك ”زيادة في الدوافع من جانب إيران ووكلائها الإقليميين لإيذاء الإسرائيليين في الخارج.“

وأشار التقرير إلى أن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي يعتبر عاملا محفزا للقيام بهجمات، وهو الحادث الذي زعمت إيران أن الموساد الإسرائيلي كان وراءه.

وشمل تحذير مجلس الأمن القومي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين اللتين أقامتا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل العام الماضي، إلى جانب الأردن ومصر وتركيا وكردستان العراق وأذربيجان وجورجيا.

وبعد إقامة علاقات مع تل أبيب أصبحت الإمارات وجهة شهيرة للسياح الإسرائيليين، حتى بعد إصدار تحذير سفر مماثل في السابق.

وقال مكتب مكافحة الإرهاب بالمجلس في بيان: ”نتوقع أن إيران ستستمر في العمل في المستقبل القريب لإلحاق الأذى بأهداف إسرائيلية“.