أردوغان يقيل نائب محافظ البنك المركزي.. والليرة تترنح

أقيل نائب محافظ البنك المركزي التركي مراد جيتينكايا من منصبه، بحسب مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء.
وذكر المرسوم أن مصطفى دومان جرى تعيينه في منصب نائب محافظ البنك المركزي، حيث شغل مناصب تنفيذية في مورغان ستانلي وعمل في الخزانة وأقسام إدارة المخاطر والتدقيق المحاسبي خلال مسار عمله المصرفي، وفقا للسيرة الذاتية التي نشرها البنك المركزي.
ولم يذكر المرسوم سبب التغيير أو أي تفاصيل إضافية، وتراجعت الليرة التركية ولامست 8.29 مقابل الدولار الأميركي بعد الإعلان.
وفي 20 مارس، قرر الرئيس رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك السابق ناجي إقبال وعين بدلا منه شهاب قوجي أوغلو، الذي يدعم رؤية الرئيس بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى زيادة التضخم.
وأدى القرار إلى اضطراب في السوق في ظل مخاوف من أن تركيا ربما تعود إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية، من بينها فرض قيود على رؤوس الأموال لحماية عملتها.
لكن كبير مستشاري الرئيس للشؤون الاقتصادية قال إن تركيا لا تدرس فرض أي قيود على رؤوس الأموال.
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