كندا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين وشركات روسية

ووفقًا لـ"فرانس برس"، قالت وزارة الخارجية الكندية فى بيان لها، إن العقوبات الجديدة التى أُعلنت بالتنسيق مع أستراليا، تتناغم وتلك التى اتخذها أخيرًا الاتحاد الأوروبى وبريطانيا، لافتًة إلى أن العقوبات طالت الروسيين ألكسندر جانوف وليونيد ريجينكين.
وبجسب الوكالة، يرأس جانوف شركة لخدمات السكك الحديد بين روسيا وشبه جزيرة القرم، فى حين أشرف ريجينكين على بناء جسر فوق مضيق كيرتش يربط شبه الجزيرة بالبر الروسى عبر طريق سريع.
وفى البيان، قال وزير الخارجية الكندى مارك جارنو: "روسيا تتجاهل بشكل منهجى منذ 7 سنوات نداءات المجتمع الدولى لوضع حد لانتهاكاتها لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وكذلك للقانون الدولى".
يذكر أن كندا فرضت عقوبات منذ عام 2014 على أكثر من 440 مسؤولاً وكيانًا مرتبطين بالأزمة، وكثيرًا ما كانت هذه العقوبات تصدر بالتنسيق بين كندا وحلفائها، كما أعلنت أوتاوا عقوبات على 9 مسؤولين روس، الأسبوع الماضى، احتجاجًا على معاملة السلطات الروسية للمعارض الرئيسى للكرملين أليكسى نافالنى.
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