إيران: العودة للاتفاق النووى الخيار الوحيد أمام واشنطن

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، انسحب من الاتفاق النووى المبرم عام 2015، فى عام 2018، وقال آنذاك إنه لم يردع إيران ولم يحقق السلام، وأعاد فرض العقوبات المشددة على النظام الإيراني، فيما يعرف بـ"حملة الضغوط القصوى".
وردت إيران بالتملص شيئا فشيئا من القيود التى فرضت عليها بموجب الاتفاق النووى، فزادت من عمليات تخصيب اليورانيوم فوق النسبة المسموح بها.
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