الحكومة الكويتية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

جدة - نرمين السيد - وكان أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر فى 24 ینایر الماضى، أمرا أمیریا بتعیین الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیسا لمجلس الوزراء، كما أصدر فى الثانى من مارس الجارى، مرسوما بتشكیل الحكومة الجدیدة.

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