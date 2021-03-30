جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة التنزانية، اليوم الثلاثاء، سقوط 45 قتيلا فى حادثة تدافع أثناء تشييع جثمان الرئيس الراحل جون ماجوفولى الذى توفى الخميس الماضى، وفقا لما أوردته فضائية "العربية".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. وفاة 45 شخصا فى تدافع أثناء تشييع الرئيس التنزانى الراحل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.