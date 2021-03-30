ترامب يطلق موقعا إلكترونيا للتواصل مع مؤيديه

جدة - نرمين السيد - وتعرض الصفحة الرئيسية لموقع (45أوفيس دوت كوم) صورا عديدة لترامب مع شخصيات مختلفة مثل زوجته ميلانيا وأفراد فى الجيش وزعماء دوليين والتقطت جميعها فى عدة مناسبات خلال فترة رئاسته. وتقول رسالة على الصفحة الرئيسية "مكتب دونالد جيه. ترامب ملتزم بالحفاظ على الإرث الرائع لإدارة ترامب مع إعطاء دفعة لأجندة أمريكا أولا". ويضم قسم "من نحن؟" بالموقع موجزا من 850 كلمة عن فترة ترامب الرئاسية ويسلط الضوء على ما أشار إليها الرئيس السابق كثيرا بوصفها أعظم إنجازاته مثل أمن الطاقة والحدود وتعزيز حلف شمال الأطلسى وتحالفات دولية أخرى وكذلك إدارته لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

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