إسرائيل: إيران ستواصل ضرب أهداف لنا الفترة المقبلة

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن: إيران ستواصل ضرب أهداف إسرائيلية فى الفترة المقبلة، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" فى خبر عاجل لها منذ قليل.





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