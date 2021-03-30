المبعوث الأمريكى للتحالف الدولى: داعش ما زال يشكل تهديدا أمنيا كبيرا

جدة - نرمين السيد - وفى واشنطن، أمس الإثنين، قال القائم بأعمال المبعوث الأمريكى جون جودفرى، إن تلك الجماعة الإرهابية "لا تزال تشكل تهديدًا أمنيًا كبيرًا فى سوريا والعراق وما وراءهما، بما فى ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية".

وأضاف جودفرى، أنه "منذ هزيمة الخلافة الإقليمية المزيفة لتنظيم داعش فى عام 2019، كثف التنظيم تركيزه على أنشطة فروعه وشبكاته"، موضحًا أن ذلك اتضح من خلال هجوم فى موزمبيق مطلع الأسبوع، والذى قتل فيه أكثر من 55 من قوات الأمن.

وتابع: "إن مثل هذه الهجمات هى مؤشرات واضحة على أن تنظيم داعش يواصل السعى بجدية لنشر نشاطه الخبيث إلى جبهات جديدة".

جاء تصريحات المبعوث الأمريكى الخاص للتحالف الدولى عشية اجتماع افتراضى، يعقده عدد من وزراء خارجية دول التحالف المناهض لداعش، اليوم الثلاثاء، ويشترك فى استضافته وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، وصوفى ويلمز نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلجيكية.

وأوضح جودفرى، أن اجتماع يوم الثلاثاء سيركز إلى حد كبير على جهود التحالف المستمرة فى العراق وسوريا.