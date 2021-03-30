قادة من 5 قارات يطالبون بمعاهدة دولية لمواجهة الجوائح

وفى مقال نشر بصحيفة "لو موند" الفرنسية وصحف أخرى، اليوم الثلاثاء، ووقع عليه قادة 23 دولة، قال القادة إنه فى الوقت الذى يستغل فيه فيروس كوفيد-19 "نقاط ضعفنا وانقساماتنا، فإن مثل هذا الالتزام الجماعى المتجدد سيمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستعداد للجوائح على أعلى مستوى سياسى".
وأضاف القادة فى مقالهم إنه "ستكون هناك جوائح أخرى وحالات طوارئ صحية أخرى واسعة النطاق. لا يمكن لأى حكومة أو منظمة متعددة الأطراف أن تواجه هذا التهديد بمفردها".
وشدد المقال على أن تعزيز القدرة على مواجهة الجوائح يستدعى "توطيد التعاون الدولى بقوة، لكى تتحسن على سبيل المثال أنظمة الإنذار، وتشاطر المعلومات، والبحوث، وكذلك إنتاج وتوزيع" اللقاحات والأدوية ومنتجات التشخيص ومعدات الحماية.
كما شدد القادة على وجوب أن تؤدى المعاهدة الدولية التى يقترحون إقرارها "إلى مزيد من المساءلة المتبادلة وتقاسم المسؤوليات" و"تعزيز الشفافية والتعاون داخل النظام الدولى"، مطالبين بـ"استقاء العبر" من جائحة كورونا والعمل مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص.
وأقر المقال بأن هذه المهمة "ستستغرق وقتًا وستتطلب التزامًا ثابتًا على مدى سنوات عديدة، وستحتاج إلى قيادة عالمية".
وفى هذا الصدد، قال الموقّعون الـ25 على المقال: "نلتزم ضمان وصول شامل وعادل إلى لقاحات وأدوية ووسائل تشخيص آمنة وفعالة وميسورة التكلفة لهذه الجائحة ولسائر الجوائح التى ستليها. التطعيم هو منفعة عامة عالمية".
وكان فى مقدمة الموقعين على المقال، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، ورؤساء كوريا الجنوبية مون جيه-إن، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وإندونيسيا جوكو ويدودو، وتشيلى سيباستيان بينيرا.
كما شارك فى التوقيع على المقال كل من رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اللذين سيعرضان مشروع هذه المعاهدة الدولية المستندة إلى "اللوائح الصحية الدولية"، اليوم الثلاثاء، على الصحفيين.
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