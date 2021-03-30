ادعوا أنهم فريق رياضى للوصول إلى فيينا.. اليونان توقف 9 لاجئين سوريين

جدة - نرمين السيد - أعلنت شرطة مطار أثينا، أمس الإثنين، وقف 9 لاجئين سوريين ادعوا أنهم أعضاء فريق رياضى، فى محاولة لمغادرة اليونان إلى فيينا، فى ثالث حادثة من نوعها خلال الـ3 أعوام الأخيرة.





وقالت الشرطة اليونانية، إن 9 سوريين بأزياء فريق للكرة الطائرة ووثائق سفر مزورة، حاولوا الصعود إلى طائرة متوجهة إلى فيينا فى وقت متأخر من يوم الأحد. وكانت السلطات أوقفت 12 سوريًا آخر تنكروا على هيئة لاعبى كرة يد، العام الماضى، وكانوا يحملون جوازات سفر بلغارية مزورة للسفر إلى فيينا. وفى 2019، أوقف عشرة لاجئين سوريين ادعوا أنهم لاعبى كرة طائرة فى المطار، ومعهم جوازات سفر مسروقة ومزورة أثناء محاولتهم مغادرة اليونان، التى تعد أول بلد فى الاتحاد الأوروبى يصله المهاجرون.

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