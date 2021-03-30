”يسرائيل هايوم”: تركيا مستعدة لتبادل السفراء مرة أخرى مع إسرائيل

نقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" عن مسؤول تركي كبير قوله، إن الحكومة التركية مستعدة لإرسال سفير إلى تل أبيب بمجرد أن تلتزم الحكومة الإسرائيلية بالرد بالمثل في نفس الوقت.

وأبلغت تركيا أمس الاثنين إسرائيل أنها مستعدة لإرسال سفير إلى تل أبيب لكن تبقى نقطة الخلاف الرئيسية، وجود مسؤولين كبار حركة "حماس" على الأراضي التركية، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن تركيا غيرت مؤخرا سياستها الخارجية تجاه دول الشرق الأوسط بشكل عام وإسرائيل بشكل خاص.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في ديسمبر الماضي أن "تركيا تريد تحسين علاقاتها مع إسرائيل"، مضيفا أن "علاقات أنقرة الاستخباراتية مع إسرائيل مستمرة".

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقت سابق من هذا الشهر، أن إسرائيل "منخرطة في محادثات مع تركيا" حول الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ومنذ مايو 2018، لا تتبادل تركيا وإسرائيل السفراء بعد الأزمة السياسية حول نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.