قبل مواجهة راموس في ربع نهائي أبطال أوروبا: صلاح يعلق ضاحكا

للمرة الأولى منذ قرعة دوري أبطال أوروبا، التي جمعت ريال مدريد الإسباني بليفربول الإنجليزي، علق النجم المصري محمد صلاح على المواجهة المرتقبة بينه وبين المدافع الإسباني سيرجيو راموس.

وفي مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، تحدث صلاح عن تأثير الواقعة التي جمعته براموس في نهائي البطولة عام 2018.

وكان راموس قد تسبب بإصابة صلاح بإصابة خطيرة بالكتف، أجبرته على مغادة المباراة النهائية وقتها، في حادثة أثارت جدلا كبيرا، وتستمر إلى يومنا هذا.

وأكد صلاح للصحيفة الإسبانية أن تركيزه ينصب بالكامل على فريقه ليفربول، وليس على لاعب الخصم سيرجيو راموس.

وعن التفكير في حادثة راموس خلال المواجهة القادمة، قال صلاح ضاحكا: "كانت حادثة في الماضي، لذا لا أفكر في الأمر الآن. تفكيري فقط في فريقي. الجميع يفكر في فريقه والجميع يريد تحقيق الفوز، هذا كل شيء".

وأضاف "دعنا نقول فقط إن لدي دافعا خاصا للفوز بالتعادل والتأهل إلى نصف النهائي. ما سيحدث الآن لن يغير نتيجة النهائي في كييف (2018). كان هذا في الماضي".

أما عن إحساسه بمواجهة فريق كبير مثل ريال مدريد في ربع النهائي، فقال صلاح: "لم يكن لدي فريق مفضل لمواجهته في القرعة. إنه ربع النهائي، لم يهمني من سنواجه".

وأضاف "جميع الفرق في هذا الدور من الدرجة الأولى وهي جيدة جدا".

رحيل رونالدو

وعن تراجع مستوى ريال مدريد بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو: " المواجهة الآن مختلفة. لقد فقدوا بعض اللاعبين الرائعين، مثل كريستيانو رونالدو، الأفضل في تاريخ النادي، لكنهم في نفس الوقت وقعوا مع إيدين هازارد".

وأضاف "هذا الفريق في ربع النهائي، ولديه لاعبون رائعون، رغم أنهم فقدوا أهداف رونالدو، لا أستطيع أن أقول أيهما أفضل. كل ما يمكنني قوله هو أنهم مستعدون للمواجهة".