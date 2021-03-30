إيطاليا تفرض حجرا إجباريا لمدة 5 أيام على القادمين من دول الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الصحة الإيطالية، قد أعلنت أمس الإثنين، أنه تم تسجيل 12 ألفا و916 إصابة جديدة بفيروس كورونا و417 وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، أن إجمالى الإصابات بكورونا ارتفع إلى 3 ملايين و544 ألفا و957 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالمرض 108 آلاف و350 شخصا.
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