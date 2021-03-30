البرتغال ترسل 60 جنديا لدعم موزمبيق بعد هجمات داعش

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية البرتغالى أوجوستو سانتوس سيلفا، أمس الإثنين، قرار بلاده بإرسال 60 جنديًا إلى موزمبيق، وذلك فى أعقاب هجوم مقاتلين موالين لتنظيم داعش الإرهابى على بلدة رئيسية فى شمال مستعمرتها السابقة.





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