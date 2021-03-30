رئيسة تنزانيا ترشح وزير المالية نائبًا لها

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال رئيس البرلمان التنزانى جوب ندوجاى، إن النواب سيصوتون على الترشيح اليوم.
وكانت الرئيسة سامية حسن تولت مهام منصبها رئيسًا لتنزانيا بعد وفاة الرئيس جون ماجوفولى، فى وقت سابق من الشهر الجارى.
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