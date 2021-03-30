كورونا يسجل 2.8 مليون وفاة مقابل 559 مليون جرعة لقاح حول العالم

جدة - نرمين السيد - كشفت البيانات المجمعة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا حول العالم إلى 127.655 مليون إصابة مؤكدة حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات الموزعة الـ 559 مليون جرعة.





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