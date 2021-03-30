الحكومة اليمنية: التصعيد العسكرى الحوثى ضد مأرب يهدد آلاف الأسر النازحة

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية اليمنية وشؤون المغتربين فى بيان لها، إن "استهداف الحوثيين للأحياء السكنية فى مأرب تهديد لملايين المدنيين وآلاف الأسر النازحة". وحذرت وزارة الخارجية من استمرار استهداف جماعة الحوثيين لمخيمات النازحين، والذى يفاقم من الوضع الإنسانى ويؤدى إلى موجات نزوح جديدة تفاقم من معاناة المدنيين. وكانت السلطات اليمنية، قد أعلنت منذ قليل، مقتل مدنى وجرح 6 بسقوط صاروخ باليستى حوثى على الأحياء السكنية فى مأرب.

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