الصين تقر تعديلات أساسية للنظام الانتخابى فى هونج كونج

جدة - نرمين السيد - أيد قادة الصين، اليوم الثلاثاء، إدخال تغييرات أساسية واسعة النطاق على نظام هونج كونج الانتخابى، والتى تقضى بخفض عدد مقاعد الشخصيات المنتخبة مباشرة بشكل كبير، وتضمن بأن تختار لجان مؤيدة لبكين نواب برلمان المدينة.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال الممثل الوحيد لهونج كونج فى البرلمان الصينى، تام يو-تشانج: "أُقرت التعديلات بالإجماع من قبل 167 عضوًا فى اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصينى".

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