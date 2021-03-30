مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، وفقا لما أوردته كالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، فى ظل إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة فى القدس المحتلة.

ويتعرض المسجد الأقصى يومياً لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، فيما تتضاعف أعداد المقتحمين خلال الأعياد اليهودية.