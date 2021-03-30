رئيس الحكومة الليبية: حل مشكلة الهجرة لا يأتى إلا بالتعاون مع أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الدبيبة فى تصريح لصحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية اليوم الثلاثاء، أن "الليبيين هم من بين الضحايا الأوائل للمهاجرين غير شرعيين، لذا يجب أن تجلس أوروبا معنا على الطاولة، لحماية الحدود الليبية، بل ومن أجل تخفيف معاناة الهاربين من الجوع والحروب والفقر أيضًا".

وأكد الدبيبة، أن الحديث هنا عن مشكلة إنسانية وليست جيوسياسية أو أمنية، لذا يجب مساعدة البلدان التى يفر منها شعبها، ويلجأ للهجرة غير الشرعية.