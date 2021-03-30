جدة - نرمين السيد - وأضاف الدبيبة فى تصريح لصحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية اليوم الثلاثاء، أن "الليبيين هم من بين الضحايا الأوائل للمهاجرين غير شرعيين، لذا يجب أن تجلس أوروبا معنا على الطاولة، لحماية الحدود الليبية، بل ومن أجل تخفيف معاناة الهاربين من الجوع والحروب والفقر أيضًا".
وأكد الدبيبة، أن الحديث هنا عن مشكلة إنسانية وليست جيوسياسية أو أمنية، لذا يجب مساعدة البلدان التى يفر منها شعبها، ويلجأ للهجرة غير الشرعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الحكومة الليبية: حل مشكلة الهجرة لا يأتى إلا بالتعاون مع أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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