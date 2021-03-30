جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، قال الرئيس اللبنانى فى لقاء مع ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى لبنان، أياكى إيتو، إن "لبنان الذى يستضيف على أرضه أكبر نسبة من النازحين السوريين فى العالم قياسًا إلى عدد سكانه ومساحته الصغيرة، وصل إلى مرحلة الإنهاك نتيجة تداعيات هذا النزوح".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عون لمفوض الأمم المتحدة: اللاجئون أنهكوا لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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