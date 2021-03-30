عبور 113 سفينة قناة السويس
عبور 113 سفينة قناة السويس
أفاد التلفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 100 سفينة عبرت قناة السويس في الاتجاهين منذ تعويم السفينة الجانحة التي عطلت الحركة في الممر الملاحي.
وذكر التقرير أن نحو 113 سفينة عبرت القناة بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش صباح اليوم، بما يتماشى مع الخطط التي أعلنتها هيئة القناة.
في نفس السياق، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن قناة السويس ترسخت في أذهان التجارة العالمية، في ظل الحديث عن وجود بدائل لها.
وأوضح الرئيس المصري خلال حديثه أثناء زيارته لقناة السويس: "قناة السويس ترسخت في أذهان التجارة العالمية.. في ظل الكلام عن وجود بدائل.. وهو عبارة عن مرفق عالمي.. 13 % من حجم التجارة ينقل من عندكم.. قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة".
وأكد الرئيس المصري أنه كان يتابع تطورات السفينة الجانحة في قناة السويس بشكل كامل.
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