مقتل 14 من مسلحى طالبان فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية فى بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس"- أن قوات الدفاع والأمن المدعومة بالقوات الجوية استهدفت حركة طالبان فى منطقة أرجنداب وبانجواى بإقليم قندهار.

وأشار البيان إلى مصادرة 3 رشاشات خفيفة وبندقيتين من طراز "آية كيه 47" وقاذفة صواريخ وبعض الأسلحة والذخيرة ودراجتين ناريتين تابعتين لطالبان، موضحا أن الجيش الوطنى الأفغانى أبطل مفعول 3 ألغام مضادة للمركبات زرعتها طالبان لأغراض تدميرية فى منطقتى تشورا ودهروود بإقليم أوروزجان وفى منطقة ميزان بإقليم زابول.

ولم تعلق حركة طالبان بعد على هذه الأنباء.