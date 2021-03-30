مقتل 14 من مسلحى طالبان فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية فى بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس"- أن قوات الدفاع والأمن المدعومة بالقوات الجوية استهدفت حركة طالبان فى منطقة أرجنداب وبانجواى بإقليم قندهار.
وأشار البيان إلى مصادرة 3 رشاشات خفيفة وبندقيتين من طراز "آية كيه 47" وقاذفة صواريخ وبعض الأسلحة والذخيرة ودراجتين ناريتين تابعتين لطالبان، موضحا أن الجيش الوطنى الأفغانى أبطل مفعول 3 ألغام مضادة للمركبات زرعتها طالبان لأغراض تدميرية فى منطقتى تشورا ودهروود بإقليم أوروزجان وفى منطقة ميزان بإقليم زابول.
ولم تعلق حركة طالبان بعد على هذه الأنباء.
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