عاجل.. التحالف العربى يدمر مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون نحو السعودية

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى، اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثى نحو السعودية، مشيرا إلى أن اعتراض إحدى الطائرتين كان فوق اليمن والثانية قبل استهداف المدنيين فى جازان.





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