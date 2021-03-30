بوريل: قلق أوروبى من تقارب روسيا والصين فى مواجهة الغرب

جدة - نرمين السيد - وأشار بوريل إلى اللقاء الذى جمع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ونظيره الصينى وانج يى، مؤخرًا، عندما أعلن الوزيران عزمهما تعزيز استقلالهما التقنى عن الدول الغربية.

ودعا بوريل إلى متابعة وتحليل الدوافع التى تحرك الصين وروسيا بدقة واهتمام، لافتًا فى هذا الصدد إلى أن الوزيران سيرجى لافروف ووانج يى حثا الدول الأخرى على عدم التدخل فى شؤون موسكو وبكين.

وقال بوريل: "على سبيل المثال، من الناحية الاقتصادية، تريد الدولتان زيادة استقلالهما عن الغرب، لكنهما لا تلعبان فى نفس المستوى، ومن الواضح أن الصين تتمتع بميزة أفضل".