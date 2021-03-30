جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته صحيفة "الصومال الجديد" عن موقع "بونتلاند بوست"، قالت مصادر موثوقة، إن "الحكومة الصومالية أنشأت مراكز تجنيد سرية فى جيرى جابو ولاسعانود لشباب أرض الصومال، للانضمام إلى الجيش الصومالى".
كما أشارت التقارير إلى "جلب الشباب من مختلف مدن أرض الصومال، ومن ثم تسجيلهم بشكل سرى فى لاسعانود وجيرى جابو، وتم إخبار الشباب بأنهم سيتلقون تدريبات فى الخارج، ثم ينضمون إلى قوات الحكومة الصومالية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقارير: بدء الحكومة الصومالية عمليات تجنيد سرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.