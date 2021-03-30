تقارير: بدء الحكومة الصومالية عمليات تجنيد سرية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته صحيفة "الصومال الجديد" عن موقع "بونتلاند بوست"، قالت مصادر موثوقة، إن "الحكومة الصومالية أنشأت مراكز تجنيد سرية فى جيرى جابو ولاسعانود لشباب أرض الصومال، للانضمام إلى الجيش الصومالى".

كما أشارت التقارير إلى "جلب الشباب من مختلف مدن أرض الصومال، ومن ثم تسجيلهم بشكل سرى فى لاسعانود وجيرى جابو، وتم إخبار الشباب بأنهم سيتلقون تدريبات فى الخارج، ثم ينضمون إلى قوات الحكومة الصومالية".