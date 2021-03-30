واشنطن بوست: الموجة الرابعة من كورونا تهدد أمريكا

جدة - نرمين السيد - سلطت وسائل الإعلام الأمريكية، الضوء على ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة، حيث قفزت الإصابات حوالى 12% على الصعيد الوطنى، فى الوقت الذى حث فيه كبار المسؤولين الأمريكيين على الالتزام بإجراءات الصحة العامة للمساعدة فى عكس هذا الاتجاه.





قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن متوسط الإصابات الجديدة فى 7 أيام وصل 63 ألف حالة لأول مرة منذ قرابة شهر، فى حين أن ولايات مثل ميتشيجان وفيرمونت ونورث داكوتا سجلت زيادات كبيرة فى الإصابات الجديدة. وبحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة تستعد على ما يبدو لموجة رابعة من الوباء حتى مع توسيع أهلية الحصول على اللقاح فى كثير من الولايات. يأتى هذا فى الوقت الذى دعا فيه الرئيس الأمريكى جو بايدن، وكبار مسؤولى الصحة الجمهور الذى أصابه الجزع إلى اليقظة ضد فيروس كورونا بعدما حل الشباب محل كبار السن فى بعض المستشفيات الأمريكية، وبلغ إجمالى الإصابات فى الولايات المتحدة 30 مليون إصابة منذ بداية الوباء.

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