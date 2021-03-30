أخبار اليمن : إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ128 مليوناً حول العالم

إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ128 مليوناً حول العالمكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات الاجمالية تخطت حاجز الـ128 مليونا بأكثر من 262 ألف إصابة، تعافى منهم 103 ملايين وما يزيد عن 479 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 2 مليون و805 آلاف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة اليوم، سجلت دول العالم الإثنين تراجعاً طفيفاً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة محدودة في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 441 ألف و870 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,555 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وما تزال أمريكا تتصدر العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالية، تليها البرازيل في المرتبة الثانية.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (563,206 وفيات)، والبرازيل (314,268 وفاة)، والمكسيك (201,826 وفاة)، والهند (162,147 وفاة)، وبريطانيا (126,615 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا التي تخطت اليوم عتبة الـ31 مليون بواقع (31,033,801 إصابة)، والبرازيل (12,577,354 إصابة)، والهند (12,095,855 إصابة)، وفرنسا (4,554,683 إصابة)، وروسيا (4,528,543 إصابة)

