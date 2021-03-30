أخبار اليمن : 10 معلومات عن سفينة إيفرغيفن التي جنحت بقناة السويس

10 معلومات عن سفينة إيفرغيفن التي جنحت بقناة السويسأصبحت السفينة إيفر جين منذ جنوحها وحتى نجاح تعويمها في قناة السويس ، محور حديث العالم بعد تسببها في توقف الملاحة، وما تبعه من محاولات لتعويمها.

ونستعرض لكم في السطور التالية أبرز المعلومات عن السفينة وجاءت كالتالي:

1- طول السفينة 400 متر وعرض 59 مترًا.

2- تحمل السفينة على متنها أكثر من 20 ألف حاوية بحمولات تزيد عن 230 ألف طن.

3- السفينة مملوكة للشركة اليابانية Shoei Kisen Kaisha.

4- يتم تشغيل السفينة عبر خطوط النقل التايوانية Evergreen Marine.

5- ترفع السفينة علم بنما لوجود مقر الشركة التايوانية بها.

6- تم بناؤها عام 2018 وكانت أول رحلة لها عام 2019.

7- تصل قيمتها التقريبية نحو 170 مليون دولار.

8- بحسب بعض التقارير فإن السفينة تحمل بضائع بمليارات الدولارات.

9- تصل مبالغ التأمين على السفينة إلى 140 مليون دولار.

10- تحمل السفينة كمية من الحاويات محملة بكافة البضائع المختلفة.

