أخبار اليمن : 10 معلومات عن سفينة إيفرغيفن التي جنحت بقناة السويس

10 معلومات عن سفينة إيفرغيفن التي جنحت بقناة السويس
أصبحت السفينة إيفر جين منذ جنوحها وحتى نجاح تعويمها في قناة السويس ، محور حديث العالم بعد تسببها في توقف الملاحة، وما تبعه من محاولات لتعويمها.
ونستعرض لكم في السطور التالية أبرز المعلومات عن السفينة وجاءت كالتالي:
1- طول السفينة 400 متر وعرض 59 مترًا.
2- تحمل السفينة على متنها أكثر من 20 ألف حاوية بحمولات تزيد عن 230 ألف طن.
3- السفينة مملوكة للشركة اليابانية Shoei Kisen Kaisha.
4- يتم تشغيل السفينة عبر خطوط النقل التايوانية Evergreen Marine.
5- ترفع السفينة علم بنما لوجود مقر الشركة التايوانية بها.
6- تم بناؤها عام 2018 وكانت أول رحلة لها عام 2019.
7- تصل قيمتها التقريبية نحو 170 مليون دولار.
8- بحسب بعض التقارير فإن السفينة تحمل بضائع بمليارات الدولارات.
9- تصل مبالغ التأمين على السفينة إلى 140 مليون دولار.
10- تحمل السفينة كمية من الحاويات محملة بكافة البضائع المختلفة.
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