العثور على منصات إطلاق صواريخ في كردستان العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الثلاثاء، أن قوة من فرقة المشاة الثامنة في الجيش العراقي، عثرت على 6 منصات حديد لإطلاق الصواريخ شمالي مدينة كركوك في كردستان العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان إن "قوة من فرقة المشاة الثامنة في الجيش العراقي، تعثر على 6 منصات حديدية في منطقة نبي أوه أسفل جبل عكاشة في شمال كركوك".

وذكرت أن المنصات "استخدمت الليلة الماضية من قبل مجموعة خارجة عن القانون لإطلاق 6 صاروخ من نوع كراد باتجاه إقليم كردستان العراق".

وأضافت خلية الإعلام الأمني في بيانها أن الصواريخ التي تم إطلاقها "سقطت في منطقة خالية على الحدود الفاصلة بين أربيل وكركوك من دون وقوع خسائر".

وبحسب البيان، لا تزال الأجهزة الأمنية العراقية تحقق في تفاصيل هذا الحادث، للتوصل إلى الفاعلين وإحالتهم للقضاء.

وشددت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك من إجراءاتها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.