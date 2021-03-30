أسرار لأول مرة.. رونالدو عانى من التنمر في مانشستر يونايتد

كشف مهاجم سابق في مانشستر يونايتد، عن أسرار تكشف لأول مرة، حول تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للتنمر، عند انتقاله "للشياطين الحمر".
وأكد المهاجم السابق لمانشستر يونايتد، مادس تيم، لصحيفة "الصن" البريطانية، أن رونالدو تعرض للتنمر من بقية أعضاء الفريق، في أول موسم له في مانشستر يونايتد عام 2003.
وقال الدنماركي تيم الذي قضى 4 مواسم في رديف مانشستر يونايتد: "مثلي، تعرض رونالدو للتنمر عندما جاء إلى النادي. بشعره، الذي سرعان ما تم قصه، وبمحاولاته البهلوانية لإقناع المدربين".
وقال تيم: "كان المدافع غاري نيفيل والمهاجم أولي غونار سولشاير يصرخان عليه باستمرار عندما كان لدينا مباريات للرديف معا. كانا يقولان "مر الآن، فقط مرر، اللعنة"، عندما كان يحاول المراوغة بحركات بهلوانية".
وأضاف "الشيء المميز في كريستيانو رونالدو هو أنه واجه المخضرمين في الفريق فورا وانتصر عليهم بأدائه في الملعب. لم يبال أبدا ببقية زملائه وانتقاداتهم".
وكان رونالدو قد انتقل لصفوف مانشستر يونايتد، قادما من سبورتنغ لشبونة البرتغالي في صيف 2003.
وحقق رونالدو ألقابا كثيرة مع "الشياطين الحمر"، كما حاز على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز وجائزة أفضل لاعب.
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