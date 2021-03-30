دياب: سقوط لبنان أمر محتوم إذا استمرت أزمته

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، الثلاثاء، إن "سقوط لبنان أمر محتوم إذا استمرت أزمته"، وذلك في معرض حديثه عن أزمة اللاجئين السوريين في لبنان.

وأضاف دياب، خلال مشاركته بمؤتمر للمانحين لمساعدة السوريين في بروكسل، أنه "بعد 10 سنوات من الأزمة السورية، الوضع ليس مشجعاً، وبالتأكيد التشرد والنزوح يشكلان عبئاً كبيراً على الاقتصاد اللبناني".

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان أن "الظروف الصعبة في لبنان تنعكس على اللاجئين السوريين".

وتابع: "كرم الضيافة اللبناني مميز وغير مسبوق، ولا يمكن حلّ الأزمة من دون مساعدة الشعب اللبناني”، مشيداً بقوة اللبنانيين وحسن ضيافتهم.

وأردف: "اللبنانيون يستحقون الدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد وصل عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان أكثر من مليون لاجئ في عام 2016. وتشير تقديرات أخرى إلى أن عددهم يصل إلى مليون ونصف المليون لاجئ سوري.