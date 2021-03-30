"دوت الخليج" تكشف قصة أكبر متحف يضم حضارة واحدة بالعالم

ويعرض البرنامج الذي يقدمه الإعلامي فيصل بن حريز، أهمية مشروع المتحف المصري الكبير وتفرده، وكيف سيجمع بين أركانه أكثر من 100 ألف قطعة أثرية في مبنى يمثل تحفة معمارية فريدة توازي الكنوز التي ستعرض بين أجنحته.

كما يستضيف الوثائقي شخصيات ساهمت في نقل هذا الإرث الثقافي والحضاري إلى المتحف؛ كعالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس واللواء عاطف مفتاح مدير المشروع وعدد من الضيوف الذين يسردون بشغف قصصا عن هذا المشروع الضخم.

واعتبر ضيوف الوثائقي المتحف بمثابة حلم تحول إلى واقع، مع اقتراب انتهائه، حيث سيتوج بعرض أكبر مجموعة لحضارة مصر القديمة في مكان واحد فريد من نوعه.

وسيعرض الوثائقي لأول مرة بعضا هذه الكنوز، مثل وشاح ودرع الملك توت عنخ آمون، كما يسلط الضوء على طرق وآليات نقل بعض الآثار والتماثيل الفرعونية الضخمة، كتمثال الملك رمسيس الثاني الذي مر برحلة ليست بالسهلة من ميدان رمسيس إلى قلب المتحف المصري الكبير ليكون أول المرحبين بزوار المتحف عند افتتاحه.

كما ستخصص هذه الحلقة من "قصة" جزءا للثني على جهد فرق الترميم التي ساهمت في إعادة عدد من هذه الكنوز إلى شكلها الأصلي قبل آلاف السنين.

ويتزامن عرض الحلقة مع استعداد مصر لحدث استثنائي وعالمي، حيث من المقرر نقل "موكب المومياوات الملكية" في الثالث من أبريل من المتحف المصري بالجيزة إلى متحف الحضارة في الفسطاط.

ويعتبر نقل المومياوات إشارة لاقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة.