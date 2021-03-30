الجامعة العربية تنظم ورشة «تمويل أدوات كفاءة الطاقة المبتكرة»

جدة - نرمين السيد - تنظم أمانة المجلس الوزارى العربى للكهرباء، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، ورشة عمل بعنوان "تمويل أدوات كفاءة الطاقة المبتكرة"، اليوم الثلاثاء، والتى تهدف إلى التعريف بأدوات كفاءة الطاقة فى المنطقة العربية وترشيد استخدامها، بما يعود بالمنفعة الاقتصادية والاجتماعية على جميع القطاعات.





يأتى ذلك فى إطار التعاون بين الحكومة الألمانية وجامعة الدول العربية- إدارة الطاقة- فى دعم أنشطة الطاقة، وفى إطار تنفيذ توصية لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التى عقدت عن بعد بتاريخ 25 نوفمبر 2020، بالموافقة على إنشاء منصة لكفاءة الطاقة فى المنطقة العربية بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ. وصرح السفير كمال حسن على، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أن هذه الورشة فرصة لإبراز التعاون بين المؤسسات والهيئات العاملة فى مجال الطاقة، مشيدًا بالتعاون القائم بين الأمانة العامة والحكومة الألمانية فى هذا الموضوع الحيوى مع توجه العالم إلى الابتكار فى تمويل الأنشطة ذات المردودية المباشرة.

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