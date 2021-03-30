نشر معلومات خاطئة.. فيسبوك يعلق حساب رئيس فنزويلا بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إن مادورو انتهك سياسته عندما نشر مقطع فيديو دون أى دليل طبى يروج لكارفاتيفير (وهو مشروب مصنوع من الزعتر) كعلاج لفيروس كورونا. ووصف المشروب بأنه "معجزة" وقادر على تحييد فيروس كورونا دون أى آثار جانبية".

ووافقت معظم وسائل التواصل الاجتماعى مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب وتيك توك على وضع سلسلة من الإجراءات لمنع نشر محتوى كاذب أو غير دقيق يشكل خطرا على الصحة العامة فى سياق الوباء، واستجاب فيس بوك الذى يلتزم بتوجيهات منظمة الصحة العالمية.