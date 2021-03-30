قوات الجيش اليمنى تصد هجوما لميليشيا الحوثى شمال وغرب مأرب

جدة - نرمين السيد - قال مصدر عسكرى، إن عناصر ميليشيا الحوثى المهاجمة سقطوا بين قتيل وجريح بنيران قوات الجيش والمقاومة، فيما استهدفت مدفعية الجيش تجمعات أخرى متفرقة للميليشيا وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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