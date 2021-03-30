الوزارى العربى للكهرباء يعقد ورشة عمل حول كفاءة الطاقة المبتكرة

جدة - نرمين السيد - وتهدف هذه الورشة إلى التعريف بأدوات كفاءة الطاقة فى المنطقة العربية، وترشيد استخدامها بما يعود بالمنفعة الاقتصادية والاجتماعية على جميع القطاعات، وذلك فى إطار التعاون بين الحكومة الألمانية وجامعة الدول العربية - إدارة الطاقة- فى دعم أنشطة الطاقة، وفى إطار تنفيذ توصية لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التى عقدت عن بعد بتاريخ 25/11/2020، بالموافقة على إنشاء منصة لكفاءة الطاقة فى المنطقة العربية بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ.

وصرح السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أن هذه الورشة فرصة لإبراز التعاون بين المؤسسات والهيئات العاملة فى مجال الطاقة، مشيداً بالتعاون القائم بين الأمانة العامة والحكومة الألمانية فى هذا الموضوع الحيوى مع توجه العالم إلى الابتكار فى تمويل الأنشطة ذات المردودية المباشرة.