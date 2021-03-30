المنامة تعين رئيسًا لبعثتها الدبلوماسية لدى إسرائيل

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية، فقد أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومًا، اليوم الثلاثاء، "بتعيين السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل".

وكانت البحرين وقعت مع إسرائيل اتفاقًا رسيمًا للسلام فى 15 سبتمبر الماضى فى واشنطن، برعاية الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، لتكون المنامة ثانى دول بعد الإمارات تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ اتفاقات السلام بين إسرائيل والأردن فى 1994.