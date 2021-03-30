الكرملين: بوتين لن يسمح لواشنطن بالتحدث مع موسكو من موقع القوة

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لصحيفة "أرجومينتى إى فاكتى"، اليوم الثلاثاء، قال ممثل الكرملين: "يردد الأمريكيون الآن مثل المانترا (التعويذة الصوتية)، ويؤكدون أنهم سيتحدثون مع الجميع من موقع قوة، لكن الرئيس الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وكذلك باقى أعضاء القيادة الروسية، لن يسمحوا للأمريكيين أو لأى شخص آخر، بالتحدث معنا بهذه الطريقة".
وردًا على سؤال حول إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، قال بيسكوف، إنه لا يرغب بالحديث عن مثل هذه السيناريوهات المتطرفة.
ونوه بيسكوف، إلى أن روسيا ستدرك إلى أين تتحرك فى العلاقات مع الولايات المتحدة، بعد مراجعة العلاقات الثنائية فى ظل الإدارة الأمريكية الحالية.
وقال بيسكوف، إن موسكو ترى ضرورة عدم السماح للعلاقات بين موسكو وواشنطن، بالتدهور أكثر، لذلك تلخص رد فعل بوتين على تصريحات الرئيس الأمريكى جو بايدن المسيئة، بالدعوة للحوار، التى ظلت دون رد من الجانب الأمريكى.
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