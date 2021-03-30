الأمن الأفغانى يعلن القضاء على قيادى بارز فى تنظيم القاعدة

جدة - نرمين السيد - وأكد بيان لمديرية الأمن الوطنى، اليوم الثلاثاء، بحسب "سبوتنيك"، أن قوات المديرية تمكنت، فى عملية خاصة، من قتل دولت بك طاجيكى، والمعروف بأبو محمد الطاجيكى، القيادى البارز فى القاعدة فى شبه القارة الهندية، وحضرة على، القيادى فى طالبان، والمسؤولان عن تدبير هجمات دموية مشتركة بين التنظيمين".

وأوضح البيان أن القتيلين كانا حلقة الاتصال بين القاعدة وطالبان، وسبق لهما تجهيز وتمويل طالبان، وقدما لها المشورة وخططا لها فيما يتعلق بعملياتها واسعة النطاق خلال فصل الربيع.

وبين أن الطاجيكى خطط لتزويد طالبان بالأسلحة فى ولايات غزنى، ولوغارـ وزابل، فضلا عن توفير التدريب العسكرى لمقاتلى الحركة.

ولفت إلى أنه تم استهداف القياديين أثناء انتقالهما من ولاية غزنى إلى باكتيكا فى مهمة لغرض تمويل وتجهيز مقاتلى طالبان.